Gazze'de patlama! Ölü ve yaralılar var
Gazze Şeridi'nde meydana gelen patlamada 5 Filistinlinin yaşamını yitirirken, 3 Filistinlinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:28
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Kudra, olayda ölen ve yaralananların Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Şuheda el-Aksa Hastanesi'ne nakledildiğini aktardı.
ŞİDDETLİ BİR PATLAMA YAŞANDI
Sağlık Bakanlığı patlamanın nedenine ve ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.
Görgü tanıkları ise Deyr el-Belah ile Ez-Zevadiye arasında bir bölgede şiddetli bir patlamanın yaşandığını ifade etti.
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