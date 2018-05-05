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Gazze'de patlama: 5 kişi hayatını kaybetti!
Filistin'in Gazze şehrinde patlama meydana geldi. Reuters'a göre 5 kişi hayatını kaybetti.
05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:28
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:28
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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