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Gazze'de patlama: 5 kişi hayatını kaybetti!

Filistin'in Gazze şehrinde patlama meydana geldi. Reuters'a göre 5 kişi hayatını kaybetti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:28
Gazze'de patlama: 5 kişi hayatını kaybetti!

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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