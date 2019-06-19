Gazze’de Mursi için taziye evi kuruldu Mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Filistin’in Gazze kentinde taziye evi kuruldu.

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Filistin’in Gazze kentinde taziye evi kuruldu.



Filistin’in Gazze kentinde mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için taziye evi kuruldu.Han Yunus bölgesinde kurulan taziye evine gelen yüzlerce vatandaş Mursi’nin ölümü ile yaşadıkları derin üzüntüyü dile getirdi.

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