0553 313 94 23

Gazze'de minik şehitlerin çehreleri dondurmalara işlendi

Filistinli genç sanatçı Dua Gışta:- "Yaşanan acıları dünyaya yeniden duyurmak ve sergilemek istedim. Bu dolaplardan dondurma yemesi gereken çocukların bedenleri buralarda saklandı"

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:29
Gazze'de minik şehitlerin çehreleri dondurmalara işlendi

GAZZE (AA) - İsrail'in 2014'teki Gazze saldırıları sırasında şehit olan Filistinli çocukların cansız bedenlerinin morglarda yer kalmaması nedeniyle dondurma dolaplarına konulmasını hatırlatmak isteyen Filistinli sanatkâr, kefene sarılmış çocuk çehrelerini mumdan yapılmış dondurmalara işleyerek Gazze'de sergi açtı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşanan bu acıların unutulmasının önüne geçmek isteyen Filistinli genç sanatçı Dua Gışta, mumdan yapılmış kimi külahta kimi çubukta dondurmalarda, kefene sarılmış çocukların çehrelerini resmetti.

Gazze'de bir sergi açan Gışta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında çocukların cansız bedenlerinin yakınlarının şaşkınlığı içerisinde dondurma dolaplarında saklandığını, ancak şartların sağlık personeline bundan başka bir seçenek bırakmadığını söyledi.

Gışta, "Yaşanan acıları dünyaya yeniden duyurmak ve sergilemek istedim. Bu dolaplardan dondurma yemesi gereken çocukların bedenleri buralarda saklandı." dedi.

Söz konusu çalışma ve sergi ile dünya ülkelerinin ilgisini Filistin davasına ve özellikle de 12 yıldır abluka altındaki Gazze'ye çekmek istediğini söyleyen Gışta, ayrıca Refah kentinin daha fazla hastaneye ihtiyaç duyduğunu da aktarmak istediğini anlattı.

Gışta, objeleri mumla karışık bazı maddelerden yaptığını dile getirdi.

- İsrail'in 2014 saldırıları

Hem İsrail saldırıları hem de 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan ablukaya maruz kalan Gazze'de yaşam şartları gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.

Gazze'ye 2006'dan bu yana üç defa kapsamlı saldırı düzenleyen İsrail, son olarak 2014'te "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altındaki saldırılarıyla bölgeyi hedef almıştı.

İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün sürdürdüğü saldırılarda 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Ağustos 2014'te Refah kentinde işlediği katliamda yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:29
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu
    1. İstanbul'daki organize suç örgütü..
    2. FETÖ’cüye kıyak gazeteciye ceza
    3. Marmaris Belediye Meclisi adayları..
    4. Cumhur İttifakı adayı İsmet Akın;..
    5. ‘Sahne sırası sende’ ses yarışması..
    6. Başkan Güler’den EMITT ve Tahran..
    7. Manchester City'ye Çin'de kardeş kulüp
    8. CHP’li Soyer: "İzmir, sırtına..
    9. "Yenilmez kadınlar", Avrupa Kupası'nı..
    10. 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
    11. Eti seviyoruz, yemek yemeği zayıf..
    12. Ömer Günel; “Belediye meclis üyeleri..
    13. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu..
    14. 5 yaşındaki Baran’ın organları 2..
    15. Elazığ’da silah kaçakçılığı..
    16. Şifa bulmak için toprak yiyorlar
    17. Akyel: "Samsun’da iyi gidişatımızı..
    18. Kayseri’de ’on numara yağ’ operasyonu
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varank’ın..
    20. (Özel haber) Berlin’de Türk Sanat..
    21. Çınar’dan Özdemir’e övgü
    22. Güçlü sanayi, temiz üretime 30 milyon..
    23. Türk erkeği cebinde parası olmasa bile..
    24. İnegöl Belediyespor 2. Lig..
    25. Beyoğlu’nda güvelik kamerasına..
    26. Prof. Dr. Turna: "Prostat ve böbrek..
    27. Ford'un geliştirdiği teknoloji "Şerit..
    28. Muratpaşa’da kadınlar 8 Mart’a..
    29. Alaşehir’de yetenekli müzisyenler..
    30. İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı: Beni..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı