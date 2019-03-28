Gazze'de "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü"nün "barışçıl" olacağı vurgusu

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistinli gruplar, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nünde düzenlenmesi planlanan "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin "barışçıl" bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Bataş, "Seçim pazarına girmek için kan dökmek isteyen işgalcilere engel olmak amacıyla halk gösterilerinin barışçıl yapısının korunması gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

Gösterilerde ulusal gelişimin ve mirasın canlandırılmasına yoğunlaşılması çağrısında bulunan Bataş, bu şekilde dünyaya, Filistin halkının işgale ve düşmanlığa rağmen yaşam hakkında ısrarcı olduğu mesajının verilebileceğini ifade etti.

Göstericilere İsrail keskin nişancılarına karşı azami derecede dikkatli olmaları, belirlenen beş çadır dışında yürüyüş için yeni alanlar açmamaları uyarısında bulunan Bataş, göstericileri korumak için çadırlarda işbirliği ve kontrol komitelerinden binlerce kişinin bulunacağını söyledi.

Filistinli gruplar, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nünde "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" çağrısında bulunmuştu.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.



- Toprak Günü nedir?



İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.



İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.