Gazze'de "Kutsal Cumartesi" ayini

GAZZE (AA) - Gazze'de yaşayan Hristiyan topluluklar "Kutsal Cumartesi" günü dolayısıyla ayin düzenledi.

Hristiyanların Paskalya Bayramı'ndan bir gün önce olan "Kutsal Cumartesi" nedeniyle Gazze kentindeki Der Latin Kilisesi'nde mum yakıldı, ilahiler okundu.

Ayine katılanlardan İyhab Ayad, "Bugün dünyanın dört bir yanındaki insanlara, barış ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması mesajı veriyoruz." dedi.

Bu yıl ayini Gazze'de yaptıklarını, gelecek yıl Kudüs'te yapmak istediklerini dile getiren Ayad, Gazze'deki Müslümanlar ve Hristiyanların kardeş olduğunu, karşılıklı olarak birbirlerinin özel günlerini kutladıklarını söyledi.

Gazze'de yüzde 70'i Ortodoks olmak üzere yaklaşık bin 100 Hristiyan'ın yaşadığı belirtiliyor.



