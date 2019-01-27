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Gazze'de kötü hava şartları tarımı vurdu

Tarım Bakanı Vekili İbrahim el-Kudra, sektörün 822 bin dolar zarara uğradığını belirtti

27 Ocak 2019 Pazar 15:00
Gazze'de kötü hava şartları tarımı vurdu

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Filistin Tarım Bakanı Vekili İbrahim el-Kudra olumsuz hava koşulları nedeniyle tarım sektöründe 822 bin dolar zarar oluştuğunu söyledi.

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Ofisi tarafından düzenlenen programda konuşan Kudra, kötü hava şartları sebebiyle tarım sektörünün bir haftada 822 bin dolar zarara uğradığını ifade etti.

Kudra, yüzlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü, hayvan çiftlikleri ve meyve ağaçlarının da olumsuz hava koşullarından etkilendiğini belirtti.

Bunun yanı sıra Kudra, Gazze'nin geçen yıl tarım ihracatında 40 bin ton ürün ve 40 milyon dolar gelirle en yüksek rakama ulaştığını dile getirdi.

Tarım Bakanlığı verilerine göre Gazze Şeridi'nde yaklaşık 170 bin dönüm tarım arazisi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:00
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