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Gazze'de "Kilometrelerce Gülücük" kafilesinden enkaz ortasında eylem

Kafilenin Başkanı Assam Yusuf:"Kanser ilaçları konusunda büyük bir eksiklik var. Bu gerçek bir suçtur"Kafiledeki Cezayir Heyeti Başkanı Ahmed el-İbrahimi:"Düşman, saldırılarını direnişi yok etmek için düzenlediğini öne sürüyor. Enkazları yanında bulunduğumuz bu bina, askeri bir bina mı? Burası insanların evlerinin bulunduğu ve günlük yaşamlarını idame ettirdikleri sokaklar. Kafileye katılanlar, Gazze'nin yanındadır. Gazzelilerin abluka ve beraberinde yaşadığı sıkıntılar, İslam ümmetinin davasını korumak için ödediği bedellerdir"

07 Mayıs 2019 Salı 16:04
Gazze'de "Kilometrelerce Gülücük" kafilesinden enkaz ortasında eylem

GAZZE (AA) - İnsani yardım ulaştırmak üzere Gazze'de bulunan "Kilometrelerce Gülücük- 36" kafilesi, bölge sakinleriyle dayanışma için enkaz ortasında eylem düzenledi.

İsrail'in hafta sonu düzenlediği hava saldırısında tamamen yıkılan Gazze'deki Er-Rimal semtinde bulunan Haznedar Apartmanın enkazı yanında gerçekleştirilen eylemde, "Kaybettiğimiz kanlara rağmen dik duracağız", "Gazze özgür insanlara sesleniyor" yazılı dövizler taşındı.

Kafile Başkanı Assam Yusuf, burada yaptığı basın açıklamasında, kafilenin 41 kişiden oluşan ilk heyetinin günler önce Gazze'ye ulaştığını söyledi.

İsrail'in 10 yılı aşkın süredir Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle fakirliğin yüzde 80, işsizliğin ise yüzde 52'ye ulaştığını, elektrik krizinin de giderek büyüdüğünü ifade eden Yusuf, ablukanın devam etmesinin ilaç tedarikinde olumsuz yansımaları olduğunu ve insani krize yol açtığını dile getirdi.

"Kanser ilaçları konusunda büyük bir eksiklik var. Bu gerçek bir suçtur." diyen Yusuf, kafilenin Gazze'ye 200 bin serum ünitesi getirdiğini, Endonezya'nın desteğiyle de 100 bin yeni serum ünitesinin getirileceğini kaydetti.

Yusuf ayrıca pazartesi günü Sağlık Bakanlığı'na Gazze'de büyük eksikliği yaşanan terapötik süt teslimi yapıldığını aktardı.

Kafiledeki Cezayir Heyeti Başkanı Ahmed el-İbrahimi ise şunları söyledi:

"Düşman, saldırılarını direnişi yok etmek için düzenlediğini öne sürüyor. Enkazları yanında bulunduğumuz bu bina, askeri bir bina mı? Burası insanların evlerinin bulunduğu ve günlük yaşamlarını idame ettirdikleri sokaklar. Kafileye katılanlar, Gazze'nin yanındadır. Gazzelilerin abluka ve beraberinde yaşadığı sıkıntılar, İslam ümmetinin davasını korumak için ödediği bedellerdir."

Kafileye katılan Avrupa kampanyasının genel koordinatörü Emin Ebu Raşid de ablukaya karşı Filistin halkına destek vermek için Gazze'ye geldiklerini söyledi.

Öte yandan, Filistin Hayır Kurumları Topluluğu Koordinatörü Ahmed el-Kerd, son saldırılarda evleri yıkılan ailelere bin dolar yardım yapılması yönünde bir kampanya başlattıklarını açıkladı.

Kerd, kafile üyelerine de kampanyaya katkı vermeleri çağrısında bulundu.

Malezya, Ürdün, Kuveyt, Güney Afrika, İngiltere, İsveç ve Hollanda'dan gönüllülerin bulunduğu kafile, cuma günü Mısır'da toplanarak Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaşmıştı.

İsrail'in Gazze'yi abluka altına almasından bu yana bölgede yardım faaliyetleri yürüten "Kilometrelerce Gülücük" kafilesi, 2014'teki İsrail saldırılarından sonra ilk kez geçen yıl Gazze'ye girmişti.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, dün erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 16:04
  1. eylem
  2. Gazze
  3. İsrail
  4. Kilometrelerce Gülücük- 36

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