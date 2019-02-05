0553 313 94 23

Gazze'de kanser hastaları "yavaş ölüm" tehdidi altında

- El-Mizan İnsan Hakları Merkezi: "Gazze'de 8 bin 515 kanser hastasının tedavisinin önündeki engeller katlanarak artıyor"

05 Şubat 2019 Salı 11:51
Gazze'de kanser hastaları "yavaş ölüm" tehdidi altında

GAZZE (AA) - El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, abluka altındaki Gazze'de 8 bin 500'den fazla kişinin kanser olduğu ve tedavilerinin önündeki engellerin gün geçtikçe arttığını açıkladı.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin, Dünya Kanser Günü münasebetiyle hazırladığı raporda, "Gazze'de 8 bin 515 kanser hastasının tedavisinin önündeki engeller katlanarak artıyor." ifadesine yer verildi.

Yıllardır İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi verilen Gazze Şeridi'nde sağlık sektöründeki kısıtlı imkanlar, tıbbi ekipman, tanı cihazı ve ilaçların yetersizliğine dikkat çekilen raporda, bu durumun kanser hastalarının psikolojik ve fiziksel sıkıntılarını da katlayarak artırdığı vurgulandı.

Raporda, hastaların tedavi için gerekli kemoterapi ilaçlarının kısıtlı olduğu, ışın tedavisi için bölge dışına çıkmak zorunda kalan hastaların da seyahatlerinde karşı karşıya kaldığı engellere işaret edildi.

- Kanser hastaları gözaltına alınıyor

Raporda ayrıca, Gazze'deki kanser hastalarının yüzde 38'inin bölge dışında gerekli olan tedaviden mahrum bırakıldığı belirtilirken, 2018 yılı boyunca kanser hastalarının yüzde 5'inin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail'in Beyt Hanun Sınır Kapısı başta olmak üzere geçişlerde uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle 2016-2018 yıllarında 45 kanser hastasının yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Gazze'deki sağlık sektöründe, ilaç, tıbbi malzeme, elektrik kesintileri durumunda jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıt gibi temel ihtiyaçların karşılanması ve sağlık sektörünün temel yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetinin acilen iyileştirilmesi gerekiyor."

Raporda, uluslararası topluma "Gazze Şeridi'nde uygun sağlık hizmeti alması gereken hastalara yönelik ihlallerin durdurulması için işgal güçlerine baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Gazze'de kanser hastalarının 608'i çocuk, 4 bin 705'i kadınlardan oluşuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:51
  1. Dünya Kanser Günü
  2. Gazze
  3. kanser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'deki kanserli çocuklar futbolla hastalığa meydan okuyor
    1. Gazze'deki kanserli çocuklar futbolla..
    2. Paris'te korkunç olay! Çok sayıda ölü..
    3. Erdoğan: Fırat'ın doğusunda..
    4. Piyasalarda gün ortası
    5. ‘Güvenli bölge’de anlaşma henüz yok
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki..
    7. "Hortum felaketi sebze-meyve..
    8. Tam 7 tane bulundu! Köylüleri dehşete..
    9. Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"
    10. Bakanlık açıkladı! 16 bin personel..
    11. Baran: Soyer’e oy veren ülkücü olamaz
    12. Fatih Altaylı: Polise küfrettiğim..
    13. Diyarbakır'da "Okuryazarlık..
    14. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    15. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    16. Kapalıçarşı'da altın
    17. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    18. Sinop'ta FETÖ'nün hücre evine yönelik..
    19. Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki..
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019