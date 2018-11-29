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Gazze'de İsrail'in yaraladığı binlerce kişi büyük risk altında

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü:"Gazze'de ateşli silahla yaralanan çok sayıda kişi var. Bunların durumu ağır ve ciddi. Mevcut sağlık sistemi ise bu yaralılara gerekli tedaviyi sunma gücüne sahip değil"- Sınır Tanımayan Doktorlar Filistin Temsilcisi Marie-Elisabeth Ingres: "Tedavisi mümkün olan binlerce yaralıyı kendi haline bırakmak bir vicdan meselesidir"

29 Kasım 2018 Perşembe 22:36
Gazze'de İsrail'in yaraladığı binlerce kişi büyük risk altında

GAZZE (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü, Gaze Şeridi'ndeki binlerce yaralının "sayılarının çokluğu, durumlarının ciddiyeti ve bölgede tedavilerinin yapılması için gereken imkanların bulunmaması" nedeniyle büyük risk altında oldukları uyarısında bulundu.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de ateşli silahla yaralanan çok sayıda kişi var. Bunların durumu ağır ve ciddi. Mevcut sağlık sistemi ise bu yaralılara gerekli tedaviyi sunma gücüne sahip değil." denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre Gazze'de gerçek mermiyle yaralanan toplam 5 bin 866 kişi bulunduğu aktarılan açıklamada, bunların büyük kısmının bacaklarından vurulduğu, yaklaşık yarısında açık kırıklar olduğu ve geri kalan kişilerde ise ileri seviye yumuşak doku zedelenmeleri görüldüğü kaydedildi.

- Binlerce yaralıyı bekleyen son: "Ömür boyu fiziksel engel, amputasyon veya ölüm"

Gerekli müdahalelerin yapılmaması durumunda binlerce yaralının ömür boyu fiziksel engel, amputasyon veya ölüm gibi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği ifade edilen açıklamada, Filistinli ve İsrailli yetkililere "yaralıların tedavisi için gerekli kolaylıkların sağlanması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de 30-Mart-31 Ekim tarihlerinde İsrail askerleri tarafından yaralanan 3 bin 117 kişinin tedavisinin MSF tarafından gerçekleştirildiği bilgisine yer verilirken, Gazze'deki mevcut sağlık merkezlerinin gerekli tedavi imkanlarını sağlayamaması nedeniyle özellikle açık kırıkları bulunan hastaların yüksek enfeksiyon riski taşıdığı kaydedildi.

- "Yaralıları kendi haline bırakmak bir vicdan meselesidir"

Açıklamada sözlerine yer verilen Sınır Tanımayan Doktorlar Filistin Temsilcisi Marie-Elisabeth Ingres ise "Tedavisi mümkün olan binlerce yaralıyı kendi haline bırakmak bir vicdan meselesidir." ifadesini kullandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık yarısı gerçek mermiyle olmak üzere 12 bin 879 kişi ise yaralandı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:36
  1. Gazze
  2. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF)
  3. yaralılar

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