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Gazze'de İsrail'in 3 Filistinliyi öldürmesi protesto edildi

13 Aralık 2018 Perşembe 14:59
Gazze'de İsrail'in 3 Filistinliyi öldürmesi protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazze'de İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te 3 Filistinliyi öldürmesi protesto edildi.

Ulusal İslami Güçlerin çağrısıyla Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı bahçesinde düzenlenen gösteride, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Gazze'de 3 Filistinliyi öldürmesine tepki gösterildi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in ihlallerini kınadı.

Gösteriye katılan Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) yetkililerinden Talal Ebu Zarife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in direnişçilere karşı vahşice suçları ile idamları kınadığını belirterek, işgale karşı direnmenin uluslararası örf ve kanunlara göre bir hak olduğunu ifade etti.

Yaşananların dünyaya İsrail'in yaptıklarının terör olduğunu gösterdiğini aktaran Ebu Zarife, işgalcilere karşı direnişte kararlı olduklarını söyledi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da direnişçilerin takip edilmesi ve suikast düzenlenmesinin Filistin direnişinin iradesini kırmayacağını, işgal devam ettikçe mücadelenin süreceğini kaydetti.

Şihab, İsrail'in bu yaptıklarına Filistinliler tarafından cevap verilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesindeki saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

İsrail ordusu da gece yaptığı açıklamada, pazar akşamı Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi'nin silahlı bir operasyonda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail güçleri bu sabah da Kudüs'te "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddia edilen Mecid Matir isimli genç öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:59
  1. Filistin
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