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Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

14 Temmuz 2019 Pazar 15:51
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

İslami Cihad Hareketinin bir sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiği eylemde, onlarca Filistinli Gazze kentinde bir araya geldi.

Filistinli tutuklulara destek mesajları içeren sloganlar atılan gösteride, ayrıca İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 29 gündür açlık grevindeki Filistinli Cafer İzzeddin'e (48) destek vermeye devam edildiği ifade edildi.

İslami Cihad yetkililerinden Hıdır Habib, eylemde yaptığı konuşmada, açlık grevindeki Filistinli tutukluların sağlık durumundan İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail'in kendilerine yönelik ırkçı ve insanlık dışı yöntemlerinin Filistinli tutukluları tepki göstermeye ve açlık grevine sevk ettiğini kaydeden Habib, uluslararası kuruluşlara, İsrail hapishanelerindeki tutukluların kurtuluşu için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistinli Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için halihazırda 6 Filistinli tutuklu açlık grevine devam ediyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Tutuklular, uygulanan bu politikalar karşısında seslerini duyurabilmek ve İsrail Cezaevleri İdaresinden taleplerine karşılık alabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.

Açlık grevi sırasında su ve bir miktar tuz dışında hiçbir şey almayan tutuklular, bu grevi bazen ferdi bazen de toplu şekilde gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:51
  1. Açlık Grevi
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  4. İsrail

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