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Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:01
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

Filistinli gruplara bağlı Esirler Komitesi'nin çağrısı üzerine, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı (Erez) önünde düzenlenen eylemde, "Filistinli esirler için özgürlük", "Esir ailelerinin onuru kırmızı çizgimizdir" yazılı dövizler taşındı.

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, burada yaptığı konuşmada, "Siyonist düşman, 6 bin Filistinli esire işkence ve baskının en ağır şeklini uyguluyor, esirleri en temel haklarından yoksun bırakıyor. Başta idari tutukluluk olmak üzere İsrail tarafının izlediği bu politikalar, esirleri açlık grevine gitmeye zorluyor." dedi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, geçen salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevi yapan Filistin tutuklu sayısının 11'e yükseldiğini duyurmuştu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Tutuklular, uygulanan bu politikalar karşısında seslerini duyurabilmek ve İsrail Cezaevleri İdaresinden taleplerine karşılık alabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.

Açlık grevi sırasında su ve bir miktar tuz dışında hiçbir şey almayan tutuklular bu grevi bazen ferdi bazen de toplu şekilde gerçekleştiriyor.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:01
  1. Filistinli tutuklu
  2. Gazze
  3. İsrail

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