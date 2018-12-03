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Gazze'de "İsrail adına casusluktan" 6 kişiye idam

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:35
Gazze'de "İsrail adına casusluktan" 6 kişiye idam

GAZZE (AA) - Gazze'de "İsrail adına casusluk yaptığı" gerekçesiyle 6 Filistinliye idam cezası verildi.

Gazze'deki Askeri Yargı Kurumu binasında basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, askeri mahkemenin, "yabancı düşman taraflar adına casusluk yapmakla" suçlanan 5 kişinin asılarak, 1 kişinin de kurşuna dizilerek idamına hükmettiğini söyledi.

Bezm, idam cezası kurşuna dizilme şeklinde infaz edilecek kişinin, yabancı düşman taraflar adına casusluk yapmak ve cinayete karışma suçu bulunduğunu ifade etti.

- Filistinli 8 kişiye de 6 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları

Aynı mahkemenin, "düşman taraflar adına casusluk" suçlamasıyla 4 kişiye 15'er yıl hapis cezası verdiğini aktaran Bezm, "yabancı düşman taraflar adına casusluk" suçlamasıyla biri kadın 4 kişiye de 6 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildiğini kaydetti.

Bezm, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahkemenin aldığı bu kararlar, İsrail ajanlarına sonlarının bu şekilde olacağı yönünde verilen açık bir mesajdır. Bu sondan kaçamayacaklar. Emniyet birimleri, İsrail casusları halkasını daraltan önemli başarılar elde etti. İsrail'in Gazze'de düzenlemeyi planladığı operasyonları boşa çıkardı.".

Askeri mahkemeler, verdikleri hükümlerde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), "Vatana ihanet suçlamasıyla yargılananlar hakkında idam cezası verilmesini öngören" kanunlarını temel alıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:35
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