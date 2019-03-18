Gazze'de İsrail ablukası protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazze'de, yıllardır süren İsrail ablukasının kaldırılması ve Gazze Şeridi'ne liman kurulması talebiyle gösteri düzenlendi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından kent sahilinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze limanı insani bir hak", "Abluka insanlığa karşı bir suçtur" gibi ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti üyesi Yasir Halef gösteride yaptığı konuşmada, İsrail tarafından yıllardır uygulanan ablukanın toplu cezalandırma olduğunu ifade ederek, "İnsanlığa karşı bir suç olan bu adaletsiz abluka artık kabul edilemez." dedi.

İsrail tarafının, ayrıca "ateşkes anlaşmasını da yok saydığını" vurgulayan Halef, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma ateşkese bağlı kalması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.