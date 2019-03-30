Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi Gazze’de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Gazze’de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Gazze’de Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün 1. yıldönümünü ve 43’üncü Toprak Günü’nde binlerce Filistinli toplandı. Gösterilerde İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, gösterilerde İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 17 yaşındaki Bilal Mahmoud Abu Jamos’un hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, Jamos’un hayatını kaybetmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği belirtildi.

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