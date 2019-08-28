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Gazze'de hayatını kaybeden polisler son yolculuğuna uğurlandı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:27
Gazze'de hayatını kaybeden polisler son yolculuğuna uğurlandı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde dün meydana gelen patlamalarda hayatını kaybeden 3 polis için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze merkezindeki Büyük Ömer Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Patlamada hayatını kaybeden polislerin naaşı kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Filistinliler, faillerin yakalanarak hesap vermesini içeren sloganlar attı.

- "Gazze'de iç karışıklık hedefleniyor"

Törende konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, polis kontrol noktalarında meydana gelen patlamalarla, Gazze'de bir iç karışıklığın amaçlandığını ifade etti.

Hayye, Gazze'de güvenlik ve istikrarı hedef alan tüm girişimlerin başarısız olacağını kaydetti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün gece iki ayrı polis noktasında yaşanan ve 3 polisin yaşamını yitirdiği patlamaların ardından Gazze'de acil durum ilan etmişti.

Patlamaların arkasında kimin olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yerel basındaki iddialara göre patlamalarla bağlantısı olabileceği şüphesiyle çok sayıda kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:27
  1. Hamas

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