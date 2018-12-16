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Gazze'de Hamas'ın 31. kuruluş yıl dönümü etkinliği

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife: "Filistin'in durumu tehlikeli siyasi anlar yaşıyor. ABD'nin İsrail yanlısı siyaseti nedeniyle tüm ulusal haklar etkilenmektedir"

16 Aralık 2018 Pazar 19:46
Gazze'de Hamas'ın 31. kuruluş yıl dönümü etkinliği

GAZZE (AA) - Gazze'deki ulusal ve İslami güçler, Filistin davasının, ulusal hukukun etkilendiği tehlikeli bir aşamadan geçmekte olduğunu belirtti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife, Hamas'ın, 31. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gazze'de düzenlediği etkinlikte Filistinli gruplar adına yaptığı konuşmada, "Filistin'in durumu tehlikeli siyasi anlar yaşıyor. ABD'nin İsrail yanlısı siyaseti nedeniyle tüm ulusal haklar etkilenmektedir." dedi.

Ebu Zarife, "Oslo anlaşmasının kalıntıları üzerine bahis oynama siyaseti ile yüzyılın anlaşmasına karşı koyma siyasetinin bir araya gelmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Yüzyılın anlaşmasına karşı koymak için Filistin yönetiminin Oslo anlaşmasına yönelik nihai tutumunu belirlemesinin şart olduğunu kaydeden Ebu Zarife, Filistin davasının karşılaştığı sorunlara karşı koymak için Filistinliler arasında uzlaşının sağlanması ve bölünmüşlüğün sona erdirilmesini istedi.

Ebu Zarife, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında tüm gruplar arasında oluşan birliğin siyasi düzeyde de gerçekleşmesi çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı "geçici çerçeve" yönetimine 2011 ve 2017'de imzalanan uzlaşı anlaşmaları esaslarına dayalı ulusal diyalog çağrısı yapmasını talep eden Ebu Zarife, FKÖ'nün kurumlarının yeniden inşa edilmesi ve siyasi kararları tek başına almayı durdurması gerektiğini belirtti.

Ebu Zarife, Filistin hükümetine, Gazze'ye yönelik yaptırımları kaldırmanın yanı sıra, İsrail'i tanımaktan vazgeçme, güvenlik koordinasyonunu durdurma ve İsrail ile ekonomik irtibatı kademeli olarak ortadan kaldırma çağrısında bulundu.

FDHKC Siyasi Büro Üyesi Ebu Zarife, İsrail'in, işlediği suçlardan dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayet edilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

14 Aralık 1987'de kurulan Hamas Hareketi, 31. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:46
  1. Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC)
  2. Gazze
  3. Hamas'ın 31. kuruluş yıl dönümü
  4. Talal Ebu Zarife

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