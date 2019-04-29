Gazze'de "Golan Tepeleri" eylemine çağrı

GAZZE (AA) - Gazze sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin, Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğu vurgusuyla devam edeceği belirtilerek, Gazzelilerin bu destek eylemlerine katılması çağrısı yapıldı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerini organize eden heyet yaptığı yazılı açıklamada, Gazze-İsrail sınırındaki barışçıl gösterilerin "Golan Tepeleri Suriye'ye aittir" sloganıyla devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıma kararına" tepki için düzenleyecekleri bu eylemlere katılım çağrısı yapıldı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin süreceği, bir mücadele aracı olarak görülen bu gösteriler konusunda ısrarcı olunduğu belirtilen açıklamada, ablukanın kaldırıldığı özgür ve onurlu bir yaşamın, Filistin halkının hakkı olduğu vurgulandı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.