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Gazze'de "Geleneksel Kıyafet Günü" kutlaması

Kültür ve tarihlerini canlı tutmak için türlü imkanlar oluşturan Gazzeliler, "Geleneksel Kıyafet Günü" münasebetiyle düzenledikleri yürüyüşle Gazze sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu

30 Temmuz 2019 Salı 17:29
Gazze'de "Geleneksel Kıyafet Günü" kutlaması

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde "Geleneksel Kıyafet Günü", yöresel giysiler giyen onlarca kişinin katıldığı bir yürüyüşle kutlandı.

Kültür ve tarihlerini canlı tutmak için her fırsatta türlü imkanlar oluşturan Gazzeliler, "Geleneksel Kıyafet Günü"nde Gazze sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Filistin'in geleneksel el sanatlarından olan kanaviçe işli elbiselerini giyen kadınlar ile kefiyelerini takan adamlar, dedelerinin, göç ettirildikleri 1948 topraklarında çekilmiş fotoğraflarını taşıdı.

Filistin bayrakları ve yöresel elbiseleriyle kalabalıklar arasında yerlerini alan çocuklar ise yürüyüşe ayrı bir renk kattı.

Etkinlik kapsamında gençler de "debke" adı verilen Filistin halk oyunu oynadı ve geleneksel halk müzikleri çalıp şarkılar söyledi.

Yürüyüşe katılan Filistinli Nur Abdulati (27), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'in kültürel mirası bizim tarihimizi anlatıyor ve Kudüs dahil tüm Filistin topraklarının bizim olduğunu ispatlıyor. Biz de bu mirası canlı tutmak için bugün geleneksel kıyafetlerimizi giyerek sokaklara çıktık." dedi.

Gazze'deki Kültür Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Arif Bekir de Filistin halkının kendi kültürünü gittiği her yere taşıdığını söyledi.

İsrail'in Yahudileştirme politikasına karşı Filistin kültürünü korumakta kararlı olduklarını vurgulayan Bekir, yeni nesillere Filistin'in adet ve geleneklerini öğretmenin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:29
  1. Gazze
  2. Geleneksel Kıyafet günü
  3. kutlama

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