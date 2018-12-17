Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GAZZE (AA) - Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

İslami Cihad Hareketi'nin kadınlar kolu tarafından organize edilen gösteriye katılanlar, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplandı.

Filistinli tutuklulara destek verilmesini isteyen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki ihlallere dikkati çeken dövizler açtı.

İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel, gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail hapishanelerindeki tutuklular, insanlık dışı bir muamele görüyor. Kasıtlı olarak tıbbi ihmale maruz kalıyor. Bu da sağlık durumlarını daha da kötüleştiriyor." dedi.

Mudellel, uluslararası topluma, tutuklulara yönelik hücre hapsi uygulamasına son vermesi için Tel Aviv yönetimine baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk, 50'den fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.