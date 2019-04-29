Gazze'de Filistinli tutuklular için dayanışma çadırı

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, kentteki Kızılhaç binası önünde Filistinli tutsaklar için dayanışma çadırı kurdu.

Çadırın açılışına onlarca mahkum ailesinin yanı sıra Filistinli farklı grupların yöneticileriyle eski mahkumlar katıldı.

Komite adına açıklama yapan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Komitesi üyesi İmad el-Kefarine, "İsrail cezaevlerinde tutsaklar hukuksuz bir şekilde ihlallere maruz kalıyor. Tutsaklardan 4 kişi süresiz açlık grevini sürdürüyor." dedi.

Kefarine, açlık grevinde olanların durumunun gittikçe kötüleştiğine dikkati çekerek, söz konusu kişilerin idari tutukluluk hallerinin kaldırılıp serbest bırakılıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

Tutukluların maruz kaldığı ihlallerin son bulması için Kefarine, Filistin ve Arap halklarının İsrail'e baskı yapması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in açlık grevindeki tutukluların hayatlarından tamamen sorumlu olduğunu ifade eden Kefarine, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin mahkumların nerede tutulduğunun açıklığa kavuşturulması için acilen müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Filistinli tutuklulardan, Husam er-Ruze (61), Muhammed Tabanca (38), Hasan el-Uveyvi (35) ve Avde el-Hurub (32) isimli kişiler idari tutukluluk kararını protesto etmek için açlık grevini sürdürüyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

