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Gazze'de Filistin televizyonuna saldıran kişilere gözaltı

Televizyona saldırmakla suçlanan ve Fetih mensubu oldukları anlaşılan 5 kişi gözaltına alındı

05 Ocak 2019 Cumartesi 22:08
Gazze'de Filistin televizyonuna saldıran kişilere gözaltı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Ramallah'taki Filistin yönetimine bağlı Filistin televizyonu binasına saldırmakla suçlanan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yapılan soruşturma ve kamera kayıtlarının izlenmesi sonucunda saldırıyı gerçekleştiren 5 zanlının kimliklerinin tespit edildiği ve bu kişilerin Fetih Hareketine mensup olduklarının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırganların birinin Filistin televizyonu çalışanı, diğerlerinin ise memur olduğu ve söz konusu saldırıyı gerçekleştirmelerinin temel gerekçesinin ise son dönemde hepsinin maaşlarının kesilmesi olduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, televizyon yönetiminin, söz konusu olayla ilgili emniyet güçlerine bilgi vermekten kaçındığı ve saldırganların kim olduklarının bilinmesine rağmen Hamas'a karşı provokasyon kampanyası başlattığı ifade edildi.

Fetih Hareketinden ya da Ramallah'taki Filistin yönetiminden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin televizyonu dün, yüzü maskeli kişilerin Gazze'nin batısındaki televizyon binasına baskın düzenlediğini duyurmuştu.

Filistin Medya Genel Danışmanı Ahmed Assaf, Hamas'ı ve onu destekleyen makamları saldırıdan sorumlu tutmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 22:08
  1. Fetih
  2. Gazze
  3. İçişleri Bakanlığı

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