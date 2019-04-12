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Gazze'de engelli futbolcuları ünlü ampute hocası eğitiyor

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Simon Baker, İsrail kuşatması altındaki Gazze'ye gelerek buradaki engelli futbolculara antrenörlük yapıyor - Baker'ın eğittiği 80 futbolcunun 20'si, 2018 Mart ayında başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşünde sakatlanan Filistinliler'den oluşturuyor- Bir kaza sonucu sakatlanmasının ardından, çok zor günler geçirdiğini ve iki defa intihara teşebbüs ettiğini söyleyen İrlandalı hoca, futbolla hayata bağlandığını söyledi- Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail kurşunlarına hedef olan 12 yaşındaki Abdurrahman Nufal, geçirdiği şoka rağmen, tutkunu olduğu futboldan vazgeçemiyor- Engelli oyunculardan Muaz Ebu Zahir: - "Engelli insanlar sabretmeli ve isterlerse, mucizeler gerçekleştirebilirler"

12 Nisan 2019 Cuma 13:01
Gazze'de engelli futbolcuları ünlü ampute hocası eğitiyor

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - HANİ EŞ-ŞAİR - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Simon Baker, Gazze'deki engelli futbolcuları "ampute sporunun kahramanları" olmaya hazırlıyor. Gazze'nin merkezinde yer alan futbol sahasında, engelli futbol oyuncuları, yabancı antrenörleri Baker'dan eğitim alıyor.

Filistin Futbol Federasyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi arasında 25 Mart'ta yapılan anlaşma kapsamında Gazze şeridine gelen Baker, hakemler, antrenörler ve oyunculara eğitim veriyor.

Antrenörlük eğitimi de bulunan Genel Sekreter Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kaza sonucu sakatlanmasının ardından, çok zor günler geçirdiğini ve iki defa intihara teşebbüs ettiğini söyleyen İrlandalı Baker, futbolla hayata bağlandığını söyledi.

Baker, "Spor benim ilacım. Dublin maratonuna katıldıktan sonra birçok sporu deneyerek futbolda karar verdim. Futbol arkadaşlarım benim için bir aile oldu." dedi.

İnsanların kendisine acımasını istemediğini belirten Baker, bunun yerine "saygı" gösterilmesini beklediğini belirtti.

Ampute futbolu dünya çapında yaymaya çalıştığını ve Gazze'nin de bu projenin bir parçası olduğunu ifade eden Baker, "Burada olmak benim için büyük bir onur." şeklinde konuştu.

Baker, Gazzelilere baktığında hırs, tutku ve hayatlarını değiştirebilmek için harekete geçme direnci gördüğünü söyleyerek, bunu futbol yoluyla hayata geçirmek istediğini dile getirdi.

Gazze ampute takımının 6 ay ile bir yıl arasında çalışarak uluslararası bir takım seviyesine gelebileceğini kaydeden Baker, bütün stadyumun seyirciyle dolmasını istediğini vurguladı.

Dünya çapında birçok ampute takıma eğitim veren Baker, Türkiye'de verdiği eğitimin "muhteşem" olduğunu ve ampute takımının maçını izlemeye 40 bin seyircinin geldiğini hatırlattı.

- Gazzeli engelliler sahada

Takma bacağını çıkaran Baker, diğer oyuncularla birlikte koltuk değnekleriyle antrenmana başladı.

Bir hastalık sonucunda 6 yaşında bacağını kaybeden oyuncularından Muaz Ebu Zahir, yaklaşık bir yıl önce ampute takıma katılarak hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Zahir, "Engelli insanlar sabretmeli ve isterlerse, mucizeler gerçekleştirebilirler." dedi.

Engelli olmasının kendisini sevdiği sporu yapmaktan alıkoymadığını kaydeden Zahir, çocukluğunda okulda ve sokaklarda yaptığı gibi futbol oynadığını belirtti.

Zahir, yurt dışından gelen antrenörün oyunculara önemli katkılarda bulunduğunu ve oynama isteklerini artırdığını ifade ederek, Baker'ın yaptırdığı egzersizlerin kendilerine güç ve zindelik kazandırdığını kaydetti.

Antrenman yapanlardan bir diğeri ise 12 yaşındaki Abdurrahman Nufal. Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail kurşunlarına hedef olan Nufal, geçirdiği şoka rağmen, tutkunu olduğu futboldan vazgeçmiyor.

- 80 futbolcu eğitim görüyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Gazze sözcüsü Suheyr Zukut, Baker'ın 80 futbolcuyu eğittiğini, bunların 20'sinin ise 2018 yılının Mart ayında başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşünde bacaklarını kaybettiğini vurguladı.

Zukut, sporun bacaklarını kaybeden insanların yaşadığı sorunları aşmaları konusunda yardımcı olduğunu, sporun psikolojik destek görevi gördüğünü ve böylelikle topluma uyum sağladıklarını ifade etti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verilen barışçıl eylemler düzenliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail askerlerinin söz konusu barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 13:01
  1. ampute futbol
  2. Büyük Dönüş yürüyüşü
  3. Gazze
  4. Simon Baker

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