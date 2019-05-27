Gazze'de deniz suyu hastalıklara sebep olan parazitler taşıyor

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle arıtılmadan denize pompalanan atık suların, insanlarda bazı enfeksiyon hastalıklarına neden olan parazitlerin üremesine zemin hazırladığı açıklandı.

Gazze'deki İslam Üniversitesinin laboratuvarlarında 3 hafta boyunca deniz suyu ve pompalanan atık sular ile sahil kumlarından alınan farklı numuneler üzerinde yapılan araştırmanın sonucu El-Arabi el-Cedid gazetesinde yayımlandı.

Araştırma, incelenen sularda barınan farklı tür parazitlerin insanlarda karın ağrısı, şişkinlik, ishal, bağırsak sendromu, kabızlık ve bazı cilt problemlerine sebep olduğunu, ayrıca parazitlerin salgıladığı toksit ve atık maddelerin kandaki asit miktarının artmasına yol açtığını ortaya koydu.

Araştırmayı gerçekleştiren doktor ve akademisyenler, parazitlerin insan bedenine kirli su ve yiyeceklerle ağız yoluyla alındığını ve hastalık belirtilerinin kişiden kişiye değiştiğini kaydetti.

Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle 20'nin üzerinde farklı kanaldan günlük 120 bin metreküp atık su denize pompalanıyor.

Çevre Kalite Kurumunun daha önce yayımladığı istatistiğe göre, Gazze'deki deniz suyunun kirlilik oranı 2017'de yüzde 50'ye, 2018'in ilk çeyreğinde ise yüzde 75'e ulaştı.







