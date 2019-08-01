Gazze'de çatışma! Teröristler, 1 Filistinliyi şehit etti
Gazze sınırında çatışma çıktı. Terör devletinin terörist askerleri, 1 Filistinliyi şehit etti. Çatışmada 3 teröristin de yaralandığı iddia edildi.01 Ağustos 2019 Perşembe 09:04
Terörist İsrail ordusu,Gazze'nin güneyinde çıkan çatışmada bir Filistinlinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
Terör devletinin ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir Filistinlinin Gazze'nin güneyinde bulunan sınır şeridindeki tellerden içeri girerek İsrail askerlerine ateş açtığı ve 3'ünü yaraladığı iddia edildi.
Katledildi
Açıklamada, İsrail askerlerinin karşılık vermesi üzerine Filistinlinin öldürüldüğü söylendi.,
Hamas vuruldu
Olay sonrasında Hamas hareketine ait bir noktanın vurulduğu dile getirildi.
Görgü tanıkları ise Han Yunus'taki Huzaa beldesinde önce silah seslerinin duyulduğunu sonrasında da bölgeye 2 roketin atıldığını anlattı.
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