Gazze'de çatışma! Teröristler, 1 Filistinliyi şehit etti Gazze sınırında çatışma çıktı. Terör devletinin terörist askerleri, 1 Filistinliyi şehit etti. Çatışmada 3 teröristin de yaralandığı iddia edildi.

Terörist İsrail ordusu,Gazze'nin güneyinde çıkan çatışmada bir Filistinlinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı. Terör devletinin ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir Filistinlinin Gazze'nin güneyinde bulunan sınır şeridindeki tellerden içeri girerek İsrail askerlerine ateş açtığı ve 3'ünü yaraladığı iddia edildi. Katledildi Açıklamada, İsrail askerlerinin karşılık vermesi üzerine Filistinlinin öldürüldüğü söylendi., Hamas vuruldu Olay sonrasında Hamas hareketine ait bir noktanın vurulduğu dile getirildi. Görgü tanıkları ise Han Yunus'taki Huzaa beldesinde önce silah seslerinin duyulduğunu sonrasında da bölgeye 2 roketin atıldığını anlattı.

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