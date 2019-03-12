Gazze'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş öldü

Gazze'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş öldü12 Mart 2019 Salı 12:47
GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 2 kız kardeş hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinde bir evde çıkan yangında kız kardeşler Aişe (5) ve Elin (2) Sabihi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yangın sonucu baba Muhammed Sabihi ile diğer kız çocuğunun ağır yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, yangının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.
Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada ise yangının sebebinin araştırıldığı aktarıldı.
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