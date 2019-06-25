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Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı ulusal konferans

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye:"Bahreyn Çalıştayı İsrail'e işgali genişletme, tüm Batı Şeria'yı kontrol altına alma, Arap ülkeleriyle normalleşme kapısını açarak bölgeye entegre olması için yeşil ışık yakıyor"- İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale:"Siyonist Manama çalıştayına karşı bütün Filistinlilerin katılacağı bir çalıştay düzenleme çağrısı yapıyoruz" - Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Fayiz Ebu İyta:"Halkımız Filistin davasına yönelik tüm komplolarla mücadelede birlik içindedir"

25 Haziran 2019 Salı 22:34
Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı ulusal konferans

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Bahreyn'deki çalıştayla İsrail'e işgali genişletmesi ve Batı Şeria'da kontrolü sağlaması için "yeşil ışık" yakıldığını söyledi.

Filistinli grupların "Yüzyılın Anlaşması" planı ve Bahreyn Çalıştayı'na karşı Gazze'de düzenlediği Filistin Ulusal Konferansı'nda konuşan Heniyye, Bahreyn'deki çalıştayın, ekonomik kılıf altında siyasi bir çalıştay olduğunu ve ekonomik teşvikler vererek Filistin meselesinin tasfiyesinin amaçlandığını vurguladı.

Tarihi bir dönüm noktasından geçtiklerini belirten Hamas lideri Heniyye, Filistin'in satılacak ya da Filistin topraklarının "işgalciye" tahsis edilmesini öngören anlaşmalara konu olacak bir meta olmadığını ifade etti.

Filistin halkının Bahreyn Çalıştayı'na karşı yeni bir intifada ve siyasi devrim gerçekleştirdiğini aktaran Heniyye, "Bahreyn Çalıştayı İsrail'e işgali genişletme, tüm Batı Şeria'yı kontrol altına alma, Arap ülkeleriyle normalleşme kapısını açarak bölgeye entegre olması için yeşil ışık yakıyor." dedi.

Çalıştayın ölü doğduğunu ve Filistin halkının buna karşı tek ses olduğunu kaydeden Heniyye, "Çalıştayınız Filistin halkının direnişi karşısında kırılacak." diye konuştu.

Filistin uzlaşısı hakkında da konuşan Heniyye, Hamas olarak şu andan itibaren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze, Kahire ya da başka bir yerde bir araya gelmeye hazır olduklarını dile getirdi.

- Ulusal çalıştay çağrısı

Konferansta konuşan İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen ABD'nin Orta Doğu barış planının Filistin davasının tasfiyesini amaçladığını belirtti.

Batı Şeria başta olmak üzere Filistin'den mümkün olduğunca çok sayıda Filistinlinin tehcir edilmesi, Arap ulusunun siyonist oluşum lehine savaşlara katılması ve kayıplar vermesinin Yüzyılın Anlaşması planının amaçları arasında bulunduğunu söyleyen Nehale, "Silahlarımızı ve direnişimizi korumak zorundayız. Düşman, direnişçi de olsak barışçıl da olsak bizi istemez." ifadesini kullandı.

Nehale, "Siyonist Manama çalıştayına karşı bütün Filistinlilerin katılacağı bir çalıştay düzenleme çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

- "Filistin halkı komplolara karşı birlik içinde"

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Fayiz Ebu İyta ise Filistinli grupların Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması'na karşı birlik içinde olduğunu vurguladı.

"Halkımız Filistin davasına yönelik tüm komplolarla mücadelede birlik içindedir." diyen İyta, Filistin davasının Arapların önemli meselelerinden biri olmaya devam edeceğini kaydetti.

İyta, "Ulusal projemizi tasfiye etmek isteyen halkımızın düşmanlarına fırsat vermemek için Filistinli gruplara bölünmenin bitirilmesi, uzlaşıya varılması ve birlik sağlanması için çalışma çağrısı yapıyoruz." dedi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayan ve 26 Haziran'da sona erecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 22:34
  1. Bahreyn çalıştayı
  2. Gazze
  3. İsmail Heniyye

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