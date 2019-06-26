0553 313 94 23

Gazze'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

- Gazzeliler, Bahreyn'deki çalıştay karşıtı düzenlenen protestoda, vatanlarını maddi karşılıkla satmayacakları vurgusu yaptı

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:12
Gazze'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazzeliler, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını protesto etti.

Gazze ve Han Yunus kentlerinde düzenlenen yürüyüşe katılan Filistinliler, çalıştay karşıtı sloganlar atarak, "Bahreyn'deki çalıştaya katılmayı reddeden herkese teşekkürler", "Filistin'i satmaya hayır", "Ulusal ilkeler pazarlık konusu edilemez" yazılı dövizler taşıdı.

Filistinler, yürüyüş sırasında vatanlarını maddi karşılıkla satmayacakları vurgusu yaptı.

Gazze kentindeki eyleme Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar da katıldı.

- "ABD de artık sorunun bir parçası"

Gösteride Filistinli gruplar adına konuşma yapan Filistin Demokratik Birliği (FİDA) Siyasi Büro Üyesi Amir el-Ceab, ABD yönetimin, İsrail'i ortak ettiği projelere teşvik girişimlerinin, Washington'un "bölgede herhangi bir siyasi sürece ara buluculuk edemeyeceği" anlamı taşıdığını belirtti.

"ABD'nin de artık sorunun bir parçası haline geldiğini ve Filistin halkının düşmanı olduğunu" söyleyen Ceab, Filistinli grupların, ulusal davalarının tasfiyesini hedefleyen tüm projeleri reddettiğini ve ulusal ilkelerine aykırı olacak şekilde yaşam şartlarının iyileştirilmesini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Ceab, Bahreyn'deki çalıştayı "İsrail ile yeni bir normalleşme girişimi" şeklinde niteledi.

İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş da düzenledikleri eylemlerle Filistin halkının, ulusal ilkelerine ve tüm vatan toprağına bağlı olduğu mesajı verdiğini söyledi.

Filistinlilerin Bahreyn Çalıştayı'na karşı olduğunu vurgulayan Batş, çalıştayın, anlaşmazlığın çözümüne yönelik İsrail'in sağcı bakış açısını yansıttığını ifade etti.

Han Yunus kentindeki gösteride de protestocular, İsrail bayrakları ile ABD ve İsrail yöneticilerinin fotoğraflarını ateşe verdi.

Eylemde konuşan Hamas yöneticisi Hamad er-Rakab, "Filistin halkı Bahreyn Çalıştayı ya da herhangi bir İsrail ile normalleşme konferansında kimseye sözcüsü olma hakkını vermedi." dedi.

Filistinlilerin, topraklarını satmayacağı, ondan vazgeçemeyeceğini, asıl toprak sahibinin onlar olduğunu kaydeden Rakab, Bahreyn'deki çalıştayın amacına ulaşamayacağını kaydetti.

- Bahreyn'deki ekonomi çalıştayı

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde dün başkent Manama'da başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

Çalıştay, bugün sona erecek.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:12
  1. Bahreyn
  2. Gazze
  3. Gösteri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp
    1. 83 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp
    2. EYT son dakika 3600 ek gösterge ne..
    3. CHP'yi sarsan yeni parti anketi!
    4. AB'den korkutan uyarı: Dünya artık..
    5. Madde bağımlılarına Umre ödülü
    6. İsrail Batı Şeria’da Filistinlilere..
    7. İzmir'de korkutan yangın! 1 hektarlık..
    8. Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı
    9. Yüzlerce genç uyuşturucuya ‘hayır’ dedi
    10. Metin Şahin'den Devlet Bahçeli'ye..
    11. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    12. Hangi üniversitelere ne kadar personel..
    13. Bakan Kasapoğlu, Özgür Varlık'ı kutladı
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    15. "Bir festivalin yükselebilmesinin en..
    16. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da..
    17. Melih Gökçek CHP'li isme ayarı verdi!..
    18. Nasreddin Hoca göle maya çaldı
    19. "Karşı tarafın da refahını artırmamız..
    20. Voleybolda Türk takımlarının rakipleri..
    21. Özel çocuktan Başkan Geylani’ye ziyaret
    22. "İsrail'siz bir Batı Şeria söz konusu..
    23. Umman Filistin’e büyükelçilik açacak
    24. 72 yaşındaki site bekçisinin dövülerek..
    25. Birsel Vardarlı Demirmen’den duygusal..
    26. THY'nin "rüya uçağı" İstanbul'da
    27. Tamir için girdiği asansör düştü,..
    28. Türkiye Taekwondo Federasyonu’ndan MHP..
    29. Aksaraylı şehit son yolculuğuna..
    30. Notre Dame Katedrali'ndeki yangına..
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler