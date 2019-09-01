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Gazze'de, açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

01 Eylül 2019 Pazar 12:32
Gazze'de, açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GAZZE (AA) - Gazze'de onlarca kişi, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

Muhcetul Kudüs Derneği tarafından, Gazze'nin batısında düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, taşıdıkları pankart ve dövizlerle İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

İslami Cihad Hareketi liderlerinden Hızır Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gösteri İsrail cezaevlerinde açlık grevindeki tutukluların serbest bırakılması talebiyle düzenlendi. Tutuklular, açlık greviyle, haksız ve yasa dışı gözaltının kaldırılmasını talep ediyor. Sağlık durumları kritik bir hale geldi." dedi.

Açlık grevindeki tutukluların sağlık durumlarının kötüye gitmesinden İsrail'i sorumlu tutan Habib, uluslararası topluluğa, insan hakları örgütlerine ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına tutukluları serbest bırakması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti ise daha önce yaptığı açıklamada, halihazırda İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 9 Filistinlinin hapishane şartlarını ve idari tutukluluğu protesto etmek için açlık grevinde olduğunu açıklamıştı.

- İdari tutukluluk nedir?

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:32
  1. açlık grevi yapan Filistinli  tutuklular
  2. Filistin
  3. Gazze
  4. Israil hapishaneleri

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