0553 313 94 23

Gazze'de 6 bin 400 kişiye geçici iş imkanı sağlanacak

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Katar'ın finanse ettiği geçici istihdam projesi kapsamında Gazze'de 6 binden fazla kişinin ilerleyen günlerde istihdam edileceğini duyurdu.

10 Mart 2019 Pazar 22:56
Gazze'de 6 bin 400 kişiye geçici iş imkanı sağlanacak

 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Katar'ın finanse ettiği geçici istihdam projesi kapsamında Gazze'de 6 binden fazla kişinin ilerleyen günlerde istihdam edileceğini duyurdu.

Gazze'deki UNRWA sözcüsü Adnan Ebu Hasene AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'ın 13 milyon dolar finansman sağladığı geçici istihdam projesi kapsamında 6 bin 400 kişiye iş imkanı sunulması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

İstihdam edilecek kişilerin üniversite mezunları ile vasıflı işçilerden oluşacağını aktaran Hasene, projenin mart ayı bitmeden başlayacağını ifade etti.

Geçici istihdamın, uzmanlık alanlarına göre değişeceğini vurgulayan Hasene, bazı alanlarda 3, bazılarında da 6 ila 9 aylık istihdam sağlanacağını bildirdi.

Hasene, UNRWA'nın geçici istihdam projesi için yaklaşık 260 bin kişinin başvuruda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Katar'ın Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi ile UNRWA 27 Şubat'ta, Gazze'de binlerce kişiye geçici iş imkanı sağlamak amacıyla "İş Karşılığı Ücret" isimli bir projenin uygulanması için anlaşma imzalamıştı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 22:56
  1. Gazze
  2. Katar
  3. UNRWA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona erdi
    1. Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası..
    2. Mesut Üner,“Çatalca’da modern bir..
    3. BGC’den İHA’ya 2 ödül birden
    4. Samsun’da uyuşturucudan 13 şüpheli..
    5. Çalıştığı baz istasyonunun akülerini..
    6. Miyomlar kadınların kabusu oluyor
    7. Ofis çalışanları aman dikkat!
    8. FETÖ’den 511 bin kişi gözaltına alındı
    9. Mesut Üner: Yol genişletme çalışmaları..
    10. Duygularını keçeye döktü
    11. Golf: Sebahat Özaltın Ladies Turnuvası
    12. Akaryakıt istasyonunda dehşet
    13. Patates ithalatında tarife kontenjanı..
    14. ‘Türkiye’deki ortamın kıymetini bilmek..
    15. Doğu illeri için çığ uyarısı
    16. Yurt içi piyasalar büyüme verisine..
    17. Serbest piyasada döviz fiyatları
    18. (Özel) Oğlu için kredi çekti emekli..
    19. ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları..
    20. Kilis’te yoğun sis
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti
    3 bin kişilik aşiret HDP'den AK Parti'ye geçti

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"