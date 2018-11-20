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Gazze'de 3 yaşındaki çocuk domuz gribinden öldü

20 Kasım 2018 Salı 18:03
Gazze'de 3 yaşındaki çocuk domuz gribinden öldü

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "domuz gribi" olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'de domuz gribine yakalanan 3 yaşındaki bir erkek çocuk, tedavi için Kudüs'e götürülmek istenirken sınır kapısının İsrail tarafındaki salonda yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan çocuğun ölümüyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki hafta önce de domuz gribinden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze Hükümet Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın, Gazze'nin iki bölgesinde 12 kişinin domuz gribine yakalandığı tespitinde bulunduğunu, söz konusu kişilerden 6'sının hayatını kaybettiğini, diğerlerinin ise tedavisinin sürdüğünü aktarmıştı.

- "Abluka sebebiyle virüsün etkisini hafifletecek ilaç yok"

Hastaların hayatını kaybetmesine yaşlılık, diğer hastalıklar ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi durumların yol açtığına işaret eden Maruf, Gazze Şeridi'ne dayatılan abluka nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın stoklarında virüsün semptomlarını hafifletmede etkili olan ilaçların bulunmadığına dikkati çekmişti.

Gazze Şeridi'nde geçen senelerde de H1N1 virüsü görülmüş ancak yayılma göstermemişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan abluka altında tutuyor.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:03
  1. domuz gribi
  2. Filistinli çocuk
  3. Gazze

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