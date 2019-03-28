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Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret eden Netanyahu'dan "savaş" tehdidi

28 Mart 2019 Perşembe 18:45
Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret eden Netanyahu'dan "savaş" tehdidi

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki askerleri ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "operasyon" tehdidinde bulunarak, Gazze çevresinde konuşlu askeri birliklerin güçlendirilmesi konusunda ısrarcı olduklarını söyledi.

Gazze sınırında konuşlu İsrail askeri güçlerini ziyaret eden Netanyahu, bölgede incelemelerde bulundu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, "Gazze'ye sınır olan bölgeden geliyorum, temas noktasında konuşlu askeri ekiplerin komutanlarıyla görüştüm." dedi.

Netanyahu, Gazze sınırındaki askeri birliklere takviye güç gönderdiklerini vurgulayarak, "Son günlerde, konuşlu güçlerimizin daha da güçlendirilmesi, daha fazla askeri aracın gönderilmesi ve büyük çaplı bir savaşa hazır olunması talimatını vermiştim." diye konuştu.

"Büyük çaplı bir savaşa girmek zorunda kalmaları durumunda bundan çekinmeyecekleri" tehdidinde bulunan Netanyahu, "Diğer tüm seçenekleri tükettikten sonra, bütün İsrail vatandaşları bilsin ki eğer geniş çaplı bir savaşa girmek zorunda kalırsak buna güçlü bir şekilde gireriz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin ABD tarafından tanındığını hatırlatarak, "Aynı anda birkaç alanda çalışıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın üç gün önce üzerindeki egemenliğimizi kabul ettiği Golan Tepeleri de buradan çok uzak değil. Bu, İsrail devleti için büyük bir diplomatik başarıdır." şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu başkanlığında salı günü düzenlenen güvenlik toplantısında, Gazze sınırındaki birliklere takviye güç gönderilmesi kararı alınmıştı.

Filistin Toprak Günü'nün 43. yılı nedeniyle cumartesi günü Gazze sınırında geniş katılımlı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

-İsrail "Toprak Günü" öncesi Gazze sınırına asker yığıyor

İsrail, Filistinlilerin her yıl 30 Mart'ta andıkları "Toprak Günü" öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına askeri yığınak yapıyor.

Filistinlilerin cumartesi günü düzenlemesi beklenen gösteriler öncesi Gazze Şeridi sınırının İsrail tarafında artan askeri hareketlilik dikkati çekiyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:45
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  3. İsrail
  4. toprak günü

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