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Gazze sınırında Erdoğan'ın başarısını kutladılar

Gazze sınırında Filistinliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarıyı kutladılar.

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:12
Gazze sınırında Erdoğan'ın başarısını kutladılar

Gazze İsrail sınırında bir grup Filistinli, ellerinde Erdoğan'ın fotoğrafını ve Türk bayrağını taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutlayan Filistinliler, Erdoğan'a övgü içeren sloganlar attı.

20 yaşındaki Filistinli Emin Selim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Filistin halkına ve Gazze'ye verdiği destekten dolayı iftihar ettiklerini belirtti.

Selim, "Filistin meselesine yönelik tutumundan dolayı Erdoğan'ı çok seviyoruz. Onu takdir ediyoruz. Biz ve Türkler, bizi öldüren ve yuvalarımızı yıkan İsrail zulmüne karşı tek yüreğiz." dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 08:12
  1. Cumhurbaşkanı
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Gazze

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