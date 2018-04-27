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Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" beşinci haftasında devam ediyor

Filistinlilerin 30 Mart'ta İsrail sınırında başlattığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" protesto gösterileri sürüyor. Cuma namazı sonrası binlerce Filistinli 5'inci kez toplandı.

27 Nisan 2018 Cuma 15:29
Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" beşinci haftasında devam ediyor

İsrail ablukası nedeniyle 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri, beşinci haftasında da sürüyor.

Sürüldükleri evlerine dönmek ve ablukanın kaldırılmasını isteyen Filistinliler cuma namazı sonrasında toplandı.

İsrail, Filistinlilerin haftalardır süren barışçıl gösterilerine sert müdahale ediyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen barışçıl eylemlerde 42 Filistinli şehit olurken, 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri, barışçıl gösterileri takip eden basın mensuplarını da hedef almaktan çekinmedi. 30 yaşındaki Yasir Murteca ve 24 yaşındaki Ahmed Ebu Hüseyin adlı iki Filistinli gazeteci de İsrail'in sert müdahalesinde yaşamını yitirdi. 

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, İsrail'in barışçıl gösteriler karşısındaki sert tavrı kınandı.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor. 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:29
  1. Birleşmiş Milletler
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Gazze

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