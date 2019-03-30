Gazze sınırında bir kişi daha hayatını kaybetti Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu gösterilerinde ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu gösterilerinde ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Filistinlilerin - Gazze İsrail sınırında İsrail işgaline karşı devam ettikleri barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu bugün yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Gazze’deki Filistin sağlık bakanlığı sözcüsü Eşref el- Kudra ölen ikinci kişinin kimliğini Adham Nidal İmara (17) olarak açıklarken en az 100 kişinin de yaralandığını aktardı. Kudra bununla birlikte yaralıların arasında 26 çocuk ve 8 kadın olduğunu belirtti.

Kudra sabah saatlerinde de ‘Muhammed Cihad Cevdet Saad’ isimli bir gencin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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