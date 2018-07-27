Gazze sınırında 18. Cuma gösterileri

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı verilen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin 152 Filistinliyi şehit ettiği, 16 binden fazla Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde şu ana kadar 18'i çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 152 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini belirtti.

Sınırdaki gösterilerde şu ana kadar 16 bin 750 Filistinlinin yaralandığını aktaran Kudra, bu kişilerden 4 bin 250'sinin gerçek, 534'ünün plastik mermiyle, 4 bin 430'unun şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığını, 7 bin 536'sının ise atılan gazdan etkilendiğini ifade etti.

Yaralılardan 3 bin 200'ünün çocuk, bin 385'inin kadın olduğunu vurgulayan Kudra, bu kişilerden 394'ünün sağlık durumunun ağır, 4 bin 120'sinin ise orta düzeyde olduğunu kaydetti.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA'YI KAPATTI

İsrail polisinin cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’ya girerek, cemaate saldırmasının ardından olaylar çıktı. Ses bombalarıyla cemaate saldıran polise, Filistinli bir grup genç, havai fişeklerle karşılık verdi.

Ayrıca Aksa’nın Meğaribe kapısında toplanan cami cemaati, tekbir ve sloganlarla İsrail polisini protesto etti. Tepkilere rağmen Harem-i Şerif’i terk etmeyen İsrail polisi, cemaati dağıtarak Aksa’dan çıkarmak için sert müdahalede bulundu.

Cemaati zor kullanarak Mescid-i Aksa’dan çıkaran İsrail polisi, şu ana kadar iki Filistinliyi yaraladı, bazılarını da gözaltına aldı. Olaylar sırasında Harem-i Şerif’in içinde bulunan Kıble Mescidi'nin kapılarını kapatan İsrail polisi, mescidin içine ses bombası attı.

Şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmayan İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapatırken içeride kalan cemaati dışarı çıkardı. İsrail polisi, geçen yıl 14 Temmuz’da 2 İsrail polisi ile 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği olayların ardından Mescid-i Aksa’yı iki gün kapatmıştı.

İsrail yönetimi, 16 Temmuz’da Aksa’nın kapılarını açmış ancak tüm kapılara dedektör yerleştirmişti. Bu adım nedeniyle Mescid-i Aksa’ya girmeyi reddeden Filistinliler, yaklaşık iki hafta boyunca vakit namazlarını Harem-i Şerif’in kapılarında kılmıştı. Artan protesto ve tepkiler üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi, aldığı kararla Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri 27 Temmuz 2017’de kaldırmıştı.