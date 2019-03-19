Gazze Şeridi'ndeki son gösterileri "ekonomik şartlar ve siyasi hesaplar" tetikliyor

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, son günlerde "ekonominin iyileştirilmesi" talebiyle düzenlenen gösterileri, bazı taraflar, bölgedeki zor hayat şartlarını tetiklediğini savunurken, bazıları ise gösterilerin arkasında işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin yönetimine bağlı emniyet birimleri ve Fetih hareketinin olduğunu ifade ediyor.

Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında, perşembe gününden bu yana, kendilerini bağımsız ve "hayat pahalılığıyla mücadele grubu" olarak isimlendiren halk, "vergilerin kaldırılması, fiyat artışlarıyla mücadele, zor ekonomik şartlara çözüm bulunması, gençlere iş imkanı sağlanması ve yoksullara yardım" gibi çeşitli taleplerle gösteri düzenliyor.

Söz konusu gösterilere Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi ve Halk Partisi de destek verdiğini duyuranlar arasında.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas kontrolünde bulunan Gazze'deki Filistin güvenlik güçleri ise "ekonomik taleplerin ve siyasi hesapların" olduğu belirtilen gösterilere güç kullanarak müdahale etti ve bazı göstericileri gözaltına aldı.

Filistinli bazı siyasi analistler, gösterilerin bölgedeki zor hayat şartları, kötüye giden ekonomik ve sosyal durum neticesinde gerçekleştiğini savunurken, bazıları ise bu eylemlerin arkasında Fetih hareketi ve Batı Şeria'daki emniyet birimlerinin olduğuna işaret ediyor. Bu şekilde Gazze'de kötüye gittiği öne sürülen ekonomik durum kullanılarak Hamas'a baskı yapmanın amaçlandığı ifade ediliyor.

- Gösterileri Gazze'deki hayat pahalılığı tetikledi

Siyasi analist Taha Avkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gösterileri tetikleyen tek unsur, Gazze'deki zor hayat şartları, bunun arkasında siyasi hesapların olduğunu sanmıyorum." dedi.

Bölgedeki işsizlik ve fakirlik seviyesinin, rekor rakamlara ulaştığını ve ufukta bu durumu iyileştirecek bir belirtinin görünmediğine dikkati çeken Avkel, "Bu gösteriler, Hamas'ın siyasi muhaliflerinin lehine de olsa kasıtlı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Eylemlerin, başka tarafların siyasi hesapları ve farklı gündemler neticesinde gerçekleştiğini sanmıyorum." dedi.

Avkel, Gazze'deki Filistin güvenlik güçlerinin, son günlerde düzenlenen gösterilere, güç kullanarak müdahale etmesinin, yanlış hesap neticesinde gerçekleştiğini ve uygulanan bu yöntemin çözüm getirmeyeceğini belirtti.

Gazze'deki ekonomik durum ve hayat pahalılığı hafifletilmedikçe halk hareketinin büyüyeceğini öngören Avkel, "Güvenlik güçleri, göstericileri takip etmeyi ve gösterilere müdahale etmeye son vererek, ulusal taraflarla Gazze'deki ekonomik durumun iyileştirilmesi için net ve gerçekçi bir yol haritası belirlemeli. Filistin'deki mevcut bölünmeye son verilmeli. Çözüm burada gizli." diye konuştu.

- Gösteriler büyüyebilir

Filistinli siyasi analist Mustafa İbrahim de gösterilerin siyasi değil ekonomik sebeplerden kaynaklandığını söyledi.



İbrahim, Gazze’de kötüye giden ekonomik ve insani durum neticesinde gösterilerin ortaya çıktığını belirterek, "Bu olaylar Birleşmiş Milletler (BM), Filistinliler ve uluslararası toplumun uyardığı toplumsal patlamanın başlangıcı." şeklinde konuştu.



Gazze’de 12 yıldır devam eden abluka nedeniyle ufukta düzelme görülmediğini öne süren İbrahim, yaşadıkları sıkıntıların çözülmesinden, Gazze'yi yönetmesi nedeniyle Hamas'ı sorumlu gördüğünü ve şartların iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıktıklarını dile getirdi.

İbrahim, mevcut krizi ve Gazze'deki sorunları diyalogla çözmek yerine, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert önlemlerini sürdürmesi akabinde olayların çok daha fazla büyüyebileceği uyarısında bulundu.



- Batı Şeria'nın Hamas'a baskı için kaos oluşturma çabaları

El-Aksa Televizyonu Genel Müdürü Visam Afife de "Gösteriler, Gazze'ye yönelik yaptırımlar neticesinde kötüye giden hayat şartları ve Batı Şeria'daki emniyet güçlerinin, Hamas'a baskı yapmak için kaos oluşturma çabasından kaynaklanıyor." dedi.

Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin maaş kesintileri ve zorunlu erken emeklilik gibi Gazze'ye yönelik mali ve idari uygulamaları neticesinde kötüye giden yaşam şartları ve ekonomik ablukanın gösterilere neden olduğuna dikkati çeken Afife, gösterilere, gerçekten seslerini yetkililere duyurmak için katılan ve bölgedeki ekonomik sıkıntıdan birinci derece etkilenen bazı grupların da olduğunu dile getirdi.

Afife, Gösterileri tetikleyen ikinci nedenin ise Hamas'ın siyasi muhalifi Fetih hareketine bağlı Batı Şeria'daki emniyet güçlerinin, Hamas'ı, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın şartlarını kabul etmeye zorlamak için Gazze'deki grupları kışkırtma ve kaos oluşturma çabalarının olduğunu söyledi.

Hamas'ın Gazze’nin güvenliğini önemsediğini ve bu nedenle mevcut durumu değerlendireceğini belirten Afife, "Eğer gösteriler, halkın talebi çerçevesinde kalırsa Hamas bunu destekler, ancak kaosa dönüşmesi halinde kararlılıkla müdahale edecektir.” değerlendirmesini yaptı.

- "Gösteriler iç karışıklık çıkarmak isteyenler bazı taraflarca yönetiliyor"



Filistinli grupların İsrail ile yürüttüğü dolaylı ateşkes görüşmelerinin sonuç vermesi halinde Gazze’deki durumun düzelebileceğini öngören Afife, aksi halde gösterilerin Mart 2018'de patlak veren Büyük Dönüş Yürüyüşlerindeki gibi İsrail'e doğru evrileceğini ve İsrail'le askeri bir tırmanışın patlak verebileceğini söyledi.

Gazeteci yazar Mustafa es-Savaf ise yürüyüşü “barışçıl halk hareketi” olarak görmediğini belirtti.

Savaf, "Gazze'de şahit olduğumuz gösteriler iç karışıklık çıkarmak isteyenler bazı taraflarca yönetiliyor. Bu durumdan ancak şahsi çıkar peşinde koşanlarla işgal güçleri kazanç sağlar." dedi.

Protestoların arkasındaki kişilerin, gençleri sokağa sürdüğünü ve kendilerinin olayların uzağında kaldığını belirten Savaf, bu durumun kafalarda soru işareti bıraktığının altını çizdi.

- Fetih gösterileri tetikliyor

Bu halk hareketinin nedenlerinin araştırılması ve ortak bir akıl yoluyla uygun çözümler bulunması ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu taşıması için diyalog kurulması gerektiğini vurgulayan Savaf, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fetih, gösterileri tetikliyor. Bu nedenle fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Nitekim Fetih, kendi içinde parçalanmış bir hareket. Bazıları bu gösterilere karşı çıkan çeşitli akımları da içinde barındırıyor."

- Gazze'de yoksulluk artıyor

BM'nin geçen yıl yayımlanan verilerine göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'i insani yardımla yaşıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) geçen yıl yayımladığı raporda, 2 milyona yakın kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yoksulluk oranı yüzde 53'e yükselirken işsizlik oranının ise yüzde 80'i aştığı belirtilmişti.



Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından 19 Aralık'ta yayımlanan bir rapora göre, Gazze Şeridi'ndeki halkın yüzde 70'i gıda sıkıntısı çekiyor.



