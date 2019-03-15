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Gazze Şeridi'nde Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine ara verildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun bombardımanın ardından Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine ara verildi

15 Mart 2019 Cuma 14:46
Gazze Şeridi'nde Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine ara verildi

GAZZE (AA) - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun bombardımanın ardından yaklaşık 1 yıldır her cuma aralıksız olarak devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü eyleminin istisnai bir kararla bugün düzenlenmeyeceğini bildirildi.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "kamu yararı" düşünülerek ve 30 Mart'ta başlayacak "milyonluk gösterinin hazırlıkları" nedeniyle bugün Gazze-İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında eylem yapılmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, bunun istisnai bir karar olduğu, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin süreceği, Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönmesi ve ablukanın kaldırılması gibi Filistin halkının talepleri gerçekleşene kadar bu eylemden vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'de Hamas'a ait olduğu iddia edilen yaklaşık 100 noktanın İsrail savaş uçakları ve helikopterlerince vurulduğunu açıklamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin, 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:46
  1. Büyük Dönüş yürüyüşü
  2. Gazze
  3. İsrail

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