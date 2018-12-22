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Gazze şehitlerini uğurladı

22 Aralık 2018 Cumartesi 14:28
Gazze şehitlerini uğurladı

GAZZE (AA) - Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği 4 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin gösterilerde şehit ettiği Muhammed Muin el-Cahcuh (16) için Gazze'nin batı kesimindeki Şati Şehitleri Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye katılan Hamas lideri İsmail Heniyye, yaptığı konuşmada, "Barbar işgalcilerin göstericileri hedef alması karşısında harekete geçmeleri için ara bulucular ile konuştuk." dedi.

İsrail'in gösterilerde her aracı kullandığını ancak tüm bunlara rağmen eylemlerin devam ettiğini belirten Heniyye, İsrail'in Gazze ablukası kalkana kadar da devam edeceğini söyledi.

Cahcuh'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından şehirdeki kabristana defnedildi.

Öte yandan Şehit Abdulaziz Ebu Şeria'nın naaşı Gazze'nin doğusundaki Mecma İslami Camisi'nde kılınan namazın ardından çok sayıda kişinin katılımıyla uğurlandı.

Engelli şehit Mahir Yasin'in naaşı ise Nuseyrat Şehitleri Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Deyr el-Belh kenti ise Eymen Munir Muhammed Şubeyr'i son yolculuğuna uğurladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahalesinde Cahcuh, Ebu Şeria ve Yasin'in şehit olduğunu duyurmuştu.

Bakanlık dün yaralanan Eymen Munir Muhammed Şubeyr'in bugün şehit düştüğünü duyurmuştu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 240'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 14:28
  1. cenaze
  2. Gazze
  3. İsrail

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