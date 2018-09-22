Gazze şehidini son yolculuğa uğurladı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli Kerim Muhammed Kullab'ın (25) cenazesi gözyaşları içinde uğurlandı.

Gazze'nin batısındaki Hazife Bin el-Yeman Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kullab'ın naaşı onlarca kişinin katılımıyla defnedilmek üzere bölge kabristanlığına götürüldü.



Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli Kerim Muhammed Kullab'ın (25) cenazesi gözyaşları içinde uğurlandı.

Kullab, dün İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.



Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli Kerim Muhammed Kullab'ın (25) cenazesi gözyaşları içinde uğurlandı.

KAYNAK: AA