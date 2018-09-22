0553 313 94 23

Gazze şehidi gözyaşları içinde uğurlandı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı askerler tarafından şehit edilen Filistinli Kerim Muhammed Kullab'ın (25) cenazesi gözyaşları içinde uğurlandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 15:48
Gazze şehidi gözyaşları içinde uğurlandı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli Kerim Muhammed Kullab'ın (25) cenazesi gözyaşları içinde uğurlandı.

Gazze'nin batısındaki Hazife Bin el-Yeman Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kullab'ın naaşı onlarca kişinin katılımıyla defnedilmek üzere bölge kabristanlığına götürüldü.

DÜN ŞEHİT OLMUŞTU

Kullab, dün İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü.

30 MARTTAN İTİBAREN FİLİSTİNLİLER BARIŞÇIL EYLEMLER DÜZENLİYOR

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 15:48
  1. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  2. Kerim Muhammed Kullab
  3. Gazze
  4. İsrail
  5. Filistin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Feribot kazasında acı bilanço: Ölü sayısı 167'ye yükseldi
    1. Feribot kazasında acı bilanço: Ölü..
    2. Gençlerbirliği uçuyor! 6'da 6 oldu
    3. Başkan Erdoğan'dan Türk Bilim Adamları..
    4. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde..
    5. Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, Roman..
    6. 5 yıldır gerçekleştiriliyor!..
    7. “Bizim vazifemiz, Kur’an-ı Kerim’i en..
    8. Kenan Sofuoğlu'na ödülünü Erdoğan verdi
    9. Borcu olanlar dikkat! Son tarih 1 Ekim..
    10. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    11. Gazze şehidi gözyaşları içinde uğurlandı
    12. Sosyal medya torbacılarına operasyon!
    13. Servis minibüsü devrildi: Çok sayıda..
    14. Karayolunda feci kaza! 2 çocuk kamyon..
    15. Cezaevine bağışlanan muz kutularından..
    16. Hayvanları için sakladığı 40 ton otu..
    17. Okul üniforması ile yakalandı! Hint..
    18. Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a..
    19. Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı kaç..
    20. Nedeni bilinmiyor! Silahlı kavgada..
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı