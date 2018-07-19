Gazze Nazi kampına dönüyor

OSMAN YİĞİT / ANKARA

Amerikalılar, siyonist İsrail’in kirli planını açıkladı... Center for a Stateless Society’den (Vatansız Toplum Merkezi) Sheldon Richman’ın paylaştığı araştırma sonuçlarına göre, İsrail planlı saldırılarla Gazze’yi yaşanmaz hale getirerek Filistinlilerden kurtulmayı amaçlıyor.

Filistin yönetiminin de ABD ve İsrail tarafından bypass edildiği kaydedilen çalışmada, “Barış anlaşmalarının unsurları ele alındığında, demoralize edilmiş Filistinliler bunaltıldı. Filistin lideri Mahmud Abbas ve Filistin Yönetimi halkın güvenini kaybetti; işgalci İsrail’in adeta alt yüklenicisi oldu” şeklinde ağır bir tespite de yer verildi.

“SİYONİSTLERE TAVİZ VERMEYE İSTEKLİLER!.”

Sözde barış görüşmelerinde, Filistinlilerin İsrail’e Kudüs’teki Müslüman egemenliği dahil her konuda tavizler vermeye istekli oldukları da kaydedildi. ABD ve İsrail’in Hamas’a diş geçirememesi üzerine Gazze’yi cezalandırmaya başladığı kaydedilen raporda, bir ‘Nazi Kampı’na dönüştürülen Gazze’nin 2 yıl içerisinde tamamen yaşanamaz bir yer haline geleceği ve 2 milyon Gazzelinin Mısır’ın Sina yarımadasına sürülebileceği belirtildi.