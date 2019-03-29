Gazze milyonluk Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne hazırlanıyor

GAZZE (AA) - Gazze'de yarın düzenlenecek "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine Filistinli tüm grupların katılacağı belirtildi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, yarın düzenlenecek milyonluk Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün İsrail ablukasını kırmak ve geri dönüş hakkını vurgulamak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yılını tamamladığını hatırlatan Kanu, yarınki milyonluk yürüyüşe her grup ve düzeyden Filistinlinin katılacağını ifade etti.

Kanu, gösterilerin hedeflenen taleplerin bir kısmını gerçekleştirdiğine, tüm hedef ve istekleri elde etmek için iradeye sahip olduklarına dikkati çekti.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü



Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 200'den fazla Filistinli şehit oldu.



- Toprak Günü nedir?



İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.



İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.



