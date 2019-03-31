Gazze, kalplerin atışı… Gazetemiz okurlarından Halis Bilgin, "Gazze, kalplerin atışı…" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Halis Bilgin Zeytinin ülkesindedir, Garip, mahzun, kederlidir, Her savaşın içindedir, Gazze, kalplerin atışıdır. * Ümmetin yüz akı, göz nurudur, Kalbi ve ruhu arı, durudur, “Yürek Coğrafyamız”ın surudur, Gençlerin “davudi” bir ağıdıdır. * Aynen özgürlük meşalesi gibi, Tıpkı herkesin meselesi gibi, Bu ülkenin de, toplumun da, Müsemma bir adıdır.

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