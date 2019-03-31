Gazze, kalplerin atışı…
Gazetemiz okurlarından Halis Bilgin, "Gazze, kalplerin atışı…" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.31 Mart 2019 Pazar 12:10
Halis Bilgin
Zeytinin ülkesindedir,
Garip, mahzun, kederlidir,
Her savaşın içindedir,
Gazze, kalplerin atışıdır.
*
Ümmetin yüz akı, göz nurudur,
Kalbi ve ruhu arı, durudur,
“Yürek Coğrafyamız”ın surudur,
Gençlerin “davudi” bir ağıdıdır.
*
Aynen özgürlük meşalesi gibi,
Tıpkı herkesin meselesi gibi,
Bu ülkenin de, toplumun da,
Müsemma bir adıdır.
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