0553 313 94 23

Gazze kadın şehidini uğurladı

Şehidin ablası Saide et-Tramsi: "Kardeşim Emel, vatan sevdalısı biriydi. Kudüs ve Filistin'in özgürlüğü için Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmıştı"

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:49
Gazze kadın şehidini uğurladı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli Emel Mustafa Ebu Sultan et-Tramsi (43) son yolculuğuna uğurlandı.

Ebu Sultan et-Tramsi'nin naaşı, çok sayıda Filistinlinin katılımıyla Şeyh Rıdvan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Şehidin ablası Saide et-Tramsi, tören sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşim Emel, vatan sevdalısı biriydi. Kudüs ve Filistin'in özgürlüğü için Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmıştı." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Emel Mustafa Ebu Sultan et-Tramsi'nin (43) şehit olduğunu belirtmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:49
  1. Filistin
  2. kadın şehit
  3. son yolculuğuna uğurlandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    1. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    2. Bitlis'te kayak sezonu başladı
    3. Bolu'da 3 günde 58 evden hırsızlık..
    4. GÜNCELLEME - Mobilya atölyesinde yangın
    5. Yerel seçimlere katılacak parti sayısı..
    6. AK Parti, Kocaeli'nin ilçelerinden..
    7. Haftanın MVP'si Huertas
    8. Aman Perinçek, Bay Kemal duymasın!
    9. Futbol: Hazırlık maçı
    10. Fransa'daki patlamanın bilançosu belli..
    11. TSD Karadeniz Bölgesi Başkanlar Kurulu..
    12. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    13. Bakan Selçuk video konferans ile derse..
    14. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan..
    15. Gazze kadın şehidini uğurladı
    16. Kerkük Valisi Said'den KYB'nin bayrak..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..
    18. Erdoğan: "Eğer Türkiye eski Türkiye..
    19. 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş..
    20. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi