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Gazze ile Mısır sınırındaki tünelde iki Filistinli öldü

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:50
Gazze ile Mısır sınırındaki tünelde iki Filistinli öldü

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tünelde biri polis iki Filistinlinin zehirli gaz nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar akşamı Gazze ile Mısır arasında ticari malların geçişinde kullanılan bir tünelde iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Ölenlerden birinin sınır üzerindeki tünelde kontrol amacıyla görev yapan Gazzeli polis olduğu açıklanırken, ölümlere zehirli gazın yol açtığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sivil savunma ekiplerinin tünelde iki güvenlik görevlisini kurtararak hastaneye kaldırdığı aktarıldı, olaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

- Gazze'deki yerel basına göre tüneli Mısır ordusu bombaladı

Yerel basında yer alan haberlerde ise ticari malların kaçak olarak Gazze'ye geçirildiği tünelin Mısır ordusu tarafından bombalandığı ve 9 Filistinli işçinin kayıp olduğu ifade edildi

Sivil savunma ekiplerinin kaybolan işçileri kurtarmak için tünele girdiği vurgulandı.

Olayla ilgili Mısır tarafından henüz açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:50
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. Gazze ile Mısır arasındaki tüneller
  4. Mısır

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