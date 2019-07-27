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Gazze genç şehidini uğurladı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:42
Gazze genç şehidini uğurladı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli Ahmed Muhammed el-Karra (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan Filistinli gencin Han Yunus'ta düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Karra'nın cenazesi, Hamza Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar, Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırındaki barışçıl gösteriler sırasında 1 kişiyi şehit ettiği, 55 kişiyi yaraladığı belirtilmişti.

Filistinli Ahmed el-Karra'nın karnından vurularak şehit olduğu aktarılan açıklamada, yaralananlardan 37'sine gerçek mermi isabet ettiği ve yaralıların 22'sinin çocuk, 3'ünün kadın olduğu kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:42
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