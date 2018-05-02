Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gazze felaketle karşı karşıya

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı depolarında yeterli ilaç ve tıbbi malzeme bulunmaması nedeniyle sağlık sektörünün çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:46
Gazze felaketle karşı karşıya

Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bakanlığın depolarında ciddi ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşandığını, bu nedenle sağlık sektörünün çökme tehlikesiyle yüz yüze olduğunu söyledi.

Temel ilaçlarda yüzde 50 oranında eksik olduğunu, tıbbi tetkiklerin yüzde 50'sinin yapılamadığı, tıbbi malzemelerin yüzde 30'unun depolarda sıfıra indiğini belirten Ebu Riyş, "Kanser ilaçlarının yüzde 75'inden fazlası tükendi. Gazze'deki hastaneler kanser hastalarına hizmet veremiyor." dedi.

Hastanelerde ayrıca çocuklar ya da yeni doğanlar için süt ve mamanın tükendiğini kaydeden Ebu Riyş, "Gazze'de çocukların yüzde 70'i, hamile kadınların da yüzde 40'ı kansızlık problemi yaşıyor." diye konuştu.

Ebu Riyş, nisan ayı başından bu yana olağanüstü acil durumlar hariç yetersizlikler nedeniyle 4 bin 500 ameliyatın durdurulduğunu kaydetti. 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:46
  1. Gazze

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya yıldızları onun için sahaya çıkacak!
    1. Dünya yıldızları onun için sahaya..
    2. ABD askeri uçak düştü
    3. Fenerbahçe derbi maçta sahaya..
    4. Kassam komutanı suikastinde flaş gelişme
    5. BAE Yemen'i de karıştırıyor! Devrimci..
    6. Kadın beyni erkeğinkinden daha fazla..
    7. Alman Ordusu dökülüyor! Şoke eden..
    8. Recep İvedik, Şahan'dan Cerrahpaşa..
    9. ''Fanatik Budistler, Müslüman..
    10. İsrail'de skandal olay! 'Sen benim..
    11. Gazze felaketle karşı karşıya
    12. 'Gece mezarlıkta ağlayan kız sesi'..
    13. 'Biz Spor Değil, Skor Seviyoruz'
    14. Kurtlar Vadisi oyuncusu İYİ Parti'den..
    15. Aykut Kocaman istifa ediyor!
    16. UNESCO'da bir ilk! Türkçe yapıldı
    17. Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
    18. Pozitif kareler! İyi ki varsınız
    19. Bu yöntemle diz ağrınız anında..
    20. İşte kuru fasulyeli kek tarifi
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!