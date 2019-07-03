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"Gazze ekonomisi 2014'ten bu yana en kötü durumunu yaşıyor"

ICRC Sözcüsü Suheyr Zakut, Gazze Şeridi ekonomisinin 2014'ten bu yana "en kötü durumunu" yaşadığını belirtti

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:34
"Gazze ekonomisi 2014'ten bu yana en kötü durumunu yaşıyor"

GAZZE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Suheyr Zakut, Gazze Şeridi ekonomisinin 2014'ten bu yana "en kötü durumunu" yaşadığını belirtti.

ICRC, basın mensuplarına Gazze Şeridi'nde finanse ettiği insani ve ekonomik proje hakkında bilgi vermek amacıyla bir tur düzenledi.

Tur sırasında AA muhabirine konuşan ICRC Sözcüsü Zakut, "Gazze'deki insani durum son birkaç yılda istikrarlı bir şekilde kötüleşti ve Gazze Şeridi ekonomisi şu anda 2014'ten bu yana en kötü durumunu yaşıyor." dedi.

İnsanların geçişine ve ürünlerin hareketine getirilen kısıtlamaların yanı sıra Filistin içerisinde yaşanan anlaşmazlıkların insani durumu ve ekonomiyi daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Zakut, Gazze Şeridi'nde sağlık, su, elektrik başta olmak üzere temel hizmetlerin sorunlar ve engellerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsrail'in 2008-2014 yılları arasında Gazze'ye düzenlediği saldırıların toplumun ve ekonominin zayıflamasına katkı sağladığını aktaran Zakut, ICRC'nin Gazze Şeridi'ndeki kötü ekonomik ve insani şartlardan etkilenen insanların en acil ihtiyaçlarını karşılamak için çabaladığını vurguladı.

ICRC'nin düzenlediği tur kapsamında sahilde engelliler için dinlenme mekanı ve Filistin Tarım Bakanlığı'yla işbirliği içerisinde kimyasal böcek ilaçlarının kullanımını azaltmak amacıyla hayata geçirilen çevre dostu böcek tuzakları ve Deyr el-Belah kentindeki balık çiftliği projelerinin bulunduğu alanlar ziyaret edildi.

ICRC'nin Gazze'deki direktörü Gilan Devorn, gazetecilere komitenin finanse ettiği projelerine ilişkin bilgi verdi.

İsrail, 2006 yılından bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 2008, 2012 son olarak da 2014 yılında kapsamlı saldırılar düzenlemişti. Söz konusu saldırılarda can kaybının yanı sıra bölgede büyük hasar oluşmuştu.

Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail'in kara, deniz ve havadan 12 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze'de işsizlik oranı yüzde 52 iken yoksulluk oranı yüzde 80'leri geçiyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:34
  1. Gazze
  2. ICRC
  3. Suheyr Zakut

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